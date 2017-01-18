Электроприводы АУМА установлены на водоузле МУП «Водоканал» г. Хабаровска

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществило несколько поставок оборудования АУМА в рамках расширения и реконструкции Головных очистных сооружений водопровода (вторая очередь) г. Хабаровска в течение 2016 г. Всего на объекте установлено 120 единиц приводной техники АУМА.

Установленные электроприводы АУМА имеют различные конфигурации: многооборотные приводы в сочетании с червячными редукторами для обеспечения высокого крутящего момента на неполнооборотной арматуре, интеллектуальные версии с блоками управления AUMATIC, управляемые по цифровому протоколу. Часть электроприводов укомплектована выносными блоками управления для удобства настройки и обслуживания.

«Наши электроприводы установлены на очень ответственном для города водоузле. Основным требованием к оборудованию была его высокая надежность. Ранее АУМА хорошо себя зарекомендовала в других крупных проектах водной отрасли в дальневосточном регионе, поэтому в этом крупном строительстве выбрали нас в качестве поставщика», - комментирует Дмитрий Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

Коротко о компании:

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры.

С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.