Ассортимент автоматики VALTEC пополнила собой новинка

Термостат регулируемый с накладным датчиком VT.АС614.
Термостат предназначен для поддержания заданного значения температуры теплоносителя в системах теплоснабжения зданий.
Двухпозиционное реле термостата имеет возможность включать или выключать любое оборудование, отвечающее за поддержание заданной температуры теплоносителя, управлять импульсными сервоприводами трехходовых клапанов, циркуляционными насосами, котлами.
Данная модель имеет встроенный датчик температуры, что позволяет производить быстрый монтаж термостата без применения вспомогательных крепежных элементов. Устанавливается на трубопроводе при помощи пружины-фиксатора.
Основные технические характеристики: напряжение питания – 220 B (50 Гц); максимальный ток коммутации – 3 А; диапазон регулировки температуры – от 17 до 90 °С.
Термостат предназначен для поддержания заданного значения температуры теплоносителя в системах теплоснабжения зданий.
Двухпозиционное реле термостата имеет возможность включать или выключать любое оборудование, отвечающее за поддержание заданной температуры теплоносителя, управлять импульсными сервоприводами трехходовых клапанов, циркуляционными насосами, котлами.
Данная модель имеет встроенный датчик температуры, что позволяет производить быстрый монтаж термостата без применения вспомогательных крепежных элементов. Устанавливается на трубопроводе при помощи пружины-фиксатора.
Основные технические характеристики: напряжение питания – 220 B (50 Гц); максимальный ток коммутации – 3 А; диапазон регулировки температуры – от 17 до 90 °С.