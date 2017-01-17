На «Техмаше» будут запущены новые производства

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» запускает в 2017 году новые производства. В частности, в Татарстане компания готовит к запуску автоматизированное производство корпусов мелкокалиберных боеприпасов, в Чебоксарах вводится в эксплуатацию автоматизированное безопасное производство авиабомб нового поколения, в Свердловской области, в г. Серове, создано современное производство деталей корпусов артиллерийских снарядов.

По словам директора концерна, в рамках федеральной целевой программы концерн планирует модернизировать существующие производства, а также создавать дополнительные производственные мощности, которые позволят увеличить объем выпуска боеприпасов различного калибра и внедрить новейшие опытно-конструкторские и технологические разработки.

Напомним, с момента образования холдинга «Техмаш» введено в строй 13 объектов на 11 предприятиях на общую сумму более 4,2 млрд. рублей. Также в настоящее время реализуется еще 18 проектов на 12 предприятиях с общим объемом финансирования около 14, 7 млрд. руб.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «и-Маш»