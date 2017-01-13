«Сименс» дал старт конкурсу «Лучший проект 2017»

СМИ сообщают, что департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» объявил о начале традиционного общероссийского конкурса «Лучший проект – 2017» для инженеров-проектировщиков.

В конкурсе могут принимать участие инженеры-проектировщики, находящиеся на территории России и имеющие непосредственное отношение к разработанному проекту, в рамках которого в качестве основного оборудования используется оборудование департамента «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс». Для участия в конкурсе необходимо предоставить документацию стадии «П» или «Р», выполненную по одному или нескольким из следующих разделов:

* автоматизация и диспетчеризация;

* пожарная безопасность;

* охранная безопасность.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам журнала «С.О.К»