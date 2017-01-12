«ЗиО-Подольск» поставит оборудование для Армянской АЭС

ПАО «ЗиО-Подольск» («Атомэнергомаш») подписал договор на изготовление и поставку четырех комплектов сепараторов-пароперегревателей (СПП) для модернизации двух турбоустановок энергоблока № 2 Армянской АЭС в Республике Армения.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из двух частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки. Рабочую конструкторскую документацию разработали сотрудники Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск».

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «и-Маш»