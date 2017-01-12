E.ON и Viessmann начнут сотрудничать в области отопительного оборудования

Крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON и группа компаний Viessmann укрепляют сотрудничество с целью совместного продвижения идеи модернизации отопительного рынка. С начала 2017 г. компаниями вводится стимулирующая программа, призывающая к замене устаревших газовых и жидкотопливных котлов на новые отопительные установки, которые не только экологичны, но и экономичны. Например, конденсационные котлы работают настолько эффективно, что окупаются уже в течение первых нескольких лет использования.

Наряду с высокой энергоэффективностью в фокусе внимания и дигитализация процесса. С помощью мобильных приложений современными отопительными установками можно управлять онлайн и контролировать их из любой точки мира, будучи в отпуске или в командировке. Пользователь может всегда наблюдать за параметрами мощности оборудования на смартфоне. Благодаря сетевым подключениям такие инновационные установки как конденсационные котлы, маленькие когенерационные установки могут также управляться онлайн из любой точки земного шара.

«Синергия высокой эффективности и сетевых технологий может внести огромнейший вклад в защиту окружающей среды. Комбинация природного газа и биогаза в качестве энергоносителей – это отличное дополнение к защите климата», – заявляет доктор Уве Колкс, генеральный директор E.ON Energie Deutschland. «С компанией Viessmann нас многие годы связывают очень тесные партнерские отношения, которые позволяют поддерживать вывод на рынок инновационных отопительных систем. И от этого выигрывают наши клиенты».

Доктор Франк Фослох, генеральный директор подразделения Viessmann Германия, подчеркивает цели кооперации: «Рынок тепловой энергии является решающим фактором для успешного преобразования энергетики. Имеется необходимая техника для решения задач по модернизации. Совместно с E.ON мы хотим дать мощный толчок с помощью стимулирующих программ для побуждения к модернизации инженерных систем».

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам сайта журнала «С.О.К»