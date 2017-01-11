В Узловском районе Тульской области реализуется более 10 промышленных проектов

Глава районной администрации Николай Терехов рассказал об основных проектах, реализуемых в Узловском районе сегодня. По его словам, в настоящее время на территории района реализуются 13 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 44 млрд 524 млн руб. Это ООО«Хавейл Мануфэкчуринг Рус», ООО «РУССКАТ», ООО Группа компаний «КВОЛИТИ», ООО ТПО «ПРОМЕТ», ООО «Еврогруп», ООО «НаноПолимерАрм», ООО «Узловский молочный комбинат», ООО «Атлант, ООО «Агрин».

Особая экономическая зона и индустриальный парк «Узловая» являются основным центром притяжения инвесторов в район. В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено строительство общественно-деловой зоны, социальных объектов и жилья для работников предприятий-резидентов. Планируется создание более 50 предприятий машино- и станкостроения. А якорным резидентом индустриального парка является компания Great Wall, которая уже приступила к строительству завода по производству автомобилей под брендом HAVAL.

Как отмечает руководитель, на площадке индустриального парка реализуются еще два крупных инвестиционных проекта: проект производителя бытового и технического клея Группы компаний «КВОЛИТИ» с объемом инвестиций 355 млн. руб. и проект компании «НаноПолимерАрм» — «Строительство завода по производству запорной арматуры с применением полимерных композитов» с объемом инвестиций 300 млн руб.

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «Тула. Без формата»