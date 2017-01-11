В Твери устраняют течь на водопроводе

Аварийные бригады ООО «Тверь Водоканал» приступили к ремонтным работам на месте течи. Предположительно излив воды на поверхность могло вызвать повреждение пожарного гидранта в водопроводном колодце, причиной которого послужили недавние сильные морозы. В настоящее время сотрудники «Тверь Водоканала» перекрывают запорную арматуру, после чего приступят к откачке воды из колодца, поиску причины повреждения и его устранению.
Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»
По материалам портала «Тверская неделя»