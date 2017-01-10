Компания ВАЛТЕК приглашаем на семинар в Москве 17 января

Приглашаем монтажников, проектировщиков, сантехников и всех желающих на технический семинар VALTEC, который пройдет 17 января в Москве.
Темы семинара:
* Системы теплого водяного пола VALTEC – преимущества, эффективность, нормативные требования.
* Группы быстрого монтажа VARIMIX.
* Анонс новых смесительных узлов VALTEC.
* Система полипропиленовых трубопроводов VALTEC.
Лектор: руководитель отдела технологичного оборудования Пискарёв Сергей.
Место и время проведения: Москва, Щербинка, ул. Железнодорожная, 32, стр. 1, начало в 10.00 (сбор слушателей в 9.30). Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации. По результатам обработки анкет слушателей семинара будут разыграны призы.
Контактное лицо: Кривенков Алексей Тел.: +7 (926) 610-15-73, +7 (495) 228-30-30, внутр. 2137 E-mail: KrivenkovAS@v-tg.com
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