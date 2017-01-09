«ПКНМ» впервые в России провела ремонт резьбовых соединений премиум-класса HLST39

В декабре 2016 года силами «ПКНМ» впервые в России проведён ремонт резьбовых соединений HLST39 по лицензии компании «Хайлонг». Данные резьбы разработаны для применения в составе бурильных колонн премиум-класса последнего поколения.

В связи с необходимостью бурения скважин со сложными профилем и траекторией скважин стали предъявляться дополнительные требования к техническим характеристикам бурильного инструмента в части восприятия повышенных нагрузок на кручение и растяжение, недопустимых для стандартных труб. Поэтому всё актуальнее становится использование бурильного оборудования с резьбовыми соединениями класса премиум.

Резьбовые соединения HLST39 разработаны и производятся группой компаний «Хайлонг» по запатентованной технологии. В июне 2016 года с компанией «Техномаш», входящей в группу компаний «Хайлонг», заключено лицензионное соглашение, позволяющее «ПКНМ» производить и осуществлять ремонт данных резьб.

«Использование премиальных резьб – это уже не прихоть, а реальная необходимость для эффективной работы бурильного инструмента на нефтяных скважинах, – говорит генеральный директор «ПКНМ» Владимир Жаренников. – Наличие лицензии «Хайлонг» существенно расширяет производственные и сервисные возможности нашей компании. Это позволяет нам оказывать услуги, которые ранее не были доступны клиентам в России».

Группа компаний «Хайлонг» является крупным международным холдингом, имеющим представительства в России, США, Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»