Ассоциация производителей труб и Газпром подписали соглашение

Председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 26 декабря подписали соглашение о взаимодействии по системе добровольной сертификации трубной продукции «Интергазсерт». Церемония подписания состоялась в офисе «Газпрома» в Москве.

Согласно документу, функции центрального органа системы «Интергазсерт» (ЦОС) по направлению «трубная продукция» будет выполнять Ассоциация производителей труб.

Одна из основных задач системы «Интергазсерт» – стимулирование технического прогресса и повышение конкурентоспособности российской трубной продукции на внутреннем и международном рынках.

В основу системы заложены лучшие практики зарубежных сертификационных организаций (Det Norske Veritas, American Petroleum Institute), которые адаптированы для применения в России. Система «Интергазсерт» разработана с участием производителей, заказчиков трубной продукции, а также научного сообщества.

Введение системы сертификации «Интергазсерт» увеличит эффективность проектов за счет снижения технологических и экономических рисков.

«Добровольная сертификация дает заказчику дополнительную гарантию качества продукции и является хорошим стимулом для развития отрасли. Российская трубная отрасль уникальна: все крупнейшие предприятия-производители сертифицированы по международным стандартам. Теперь необходимо сохранить достигнутый высочайший технологический уровень и развиваться дальше, не допустить стагнации или, что гораздо опаснее, - снижения качества. Именно эти задачи решает новая система сертификации», - отметил И.Шабалов.

Добровольная сертификация широко применяется как в России, так и за рубежом. Это прозрачный, признанный международным сообществом инструмент защиты потребителя от недоброкачественной продукции.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»