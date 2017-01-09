Поставки проката из Вьетнама в США превысили 900 тыс.тонн

По данным Американского института чугуна и стали (AISI), в январе – ноябре 2016 года импорт готового стального проката из Вьетнама в США увеличился на 419,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) до 903 тыс. тонн. В ноябре рост поставок металлопроката из Вьетнама составил 8,2 процента к октябрю до 120 тыс. тонн. По этому показателю Вьетнам уверенно обошел такие страны как Китай, Тайвань и Германию и занимает третью строчку рейтинга крупнейших импортеров стали в Соединённые Штаты после Южной Кореи и Турции.

Общий импорт стали в США в ноябре составил 2,862 миллиона тонн, за 11 месяцев – 30,379 миллиона тонн, в том числе готового проката – 24,322 миллиона тонн. Это на 16,5 и 17,3 процента соответственно меньше, чем в АППГ. Доля рынка, занимаемая импортной сталью, сократилась в ноябре до 27 процентов, доля рынка готового проката – до 26 процентов.

В списке импортного металлопроката лидирует листы и полосы с покрытием и оцинкованные, поставки которых выросли на 50 процентов в общем объеме импорта готовой стали в США. Далее следует холоднокатаный лист для автопрома и бытовой техники (рост заказов на около 26 процентов), затем детали трубопровода и трубы (примерно на 18 процентов) и арматура (рост на 18 процентов).

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам MetallInfo