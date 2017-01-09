ПАО «СНПО» стало первым одобренным поставщиком продукции в Министерстве нефти Ирака

Пресс-служба предприятия сообщает, что ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» прошло предварительную квалификацию и получило статус одобренного поставщика в Министерстве нефти Ирака. До сих пор ни одна компания – выходец из постсоветского пространства не была представлена в реестрах потенциальных товаропроизводителей для нужд данного ближневосточного государства.

Как сообщают в компании, работа по вхождению на рынок Ирака стартовала в СНПО около четырех лет назад, однако только в этом году она перешла в максимально продуктивную фазу и, в конце концов, дала долгожданный результат.

По словам генерального директора объединения, несмотря на определенные угрозы, рынок Ирака не теряет своей актуальности для производителей нефтегазового оборудования со всего мира: исторически сложилось, что в Ираке работают именитые американские и западноевропейские компании, а вот поставщиков из Восточной Европы там до сих пор не было, но, тем не менее, СНПО доказало, что продукция, выпускаемая под этим брендом, соответствует сверхжестким требованиям, предъявляемым Министерством нефти Ирака к своим вероятным партнерам.

Получение статуса одобренного поставщика в Министерстве нефти Ирака является главной предпосылкой для того, чтобы участвовать в тендерах, которые разыгрываются в этом государстве. СНПО намерено побороться за возможность поставлять компрессорные станции, газоперерабатывающие комплексы, установки осушки газа, сероочистки, стабилизации углеводородов, блоки фракционирования и немало другой техники. Также Сумское НПО имеет возможность усилить свои позиции на новом рынке еще и за счет

того, что уже квалифицировано в целом ряде компаний из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады, успешно работающих в Ираке.

Напомним, в течение 2013-2016 годов СНПО получило статус одобренного поставщика отдельных видов продукции в ведущих компаниях Ирана, Саудовской Аравии, США, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Италии, Турции, Венесуэлы, Польши, Египта, ОАЭ, Великобритании и др.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам пресс-службы ПАО «СНПО»