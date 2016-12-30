Продукция Сумского НПО одобрена для поставок в Ирак

Компания ПАО «Сумское НПО» прошло предварительную квалификацию и стало одобренным поставщиком в Министерстве нефти Ирака. Это первое предприятие-представитель постсоветского пространства, которое фигурирует в реестрах потенциальных товаропроизводителей для нужд Ирака.

Сумское НПО начало выходить на рынок Ирака приблизительно четыре года назад. В этом году был достигнут пик продуктивности, а результат не заставил себя ждать.

«Несмотря на определенные угрозы, рынок Ирака не теряет своей актуальности для производителей нефтегазового оборудования со всего мира. Эта страна очень богата углеводородами, а потому борьба за право сотрудничать с ней весьма серьезная. Исторически сложилось, что в Ираке работают именитые американские и западноевропейские компании, а вот поставщиков из Восточной Европы там до сих пор не было, – объясняет генеральный директор объединения Алексей Цымбал. – Тем не менее, наше предприятие доказало, что продукция, выпускаемая под брендом СНПО, соответствует сверхжестким требованиям, предъявляемым Министерством нефти Ирака к своим вероятным партнерам».

Теперь предприятие будет участвовать в тендерах Ирака. По словам начальника отдела маркетинга СНПО, перспективы на рынке хорошие. СНПО намерено побороться за возможность поставлять компрессорные станции, газоперерабатывающие комплексы, установки осушки газа, сероочистки, стабилизации углеводородов, блоки фракционирования и немало другой техники.

Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «Сумское НПО»