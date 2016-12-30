В Челябинске в 2016 году модернизировано почти 30 км сетей

По сообщению региональных СМИ, специалисты МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) г. Челябинска капитально отремонтировали 28 километров сетей водопровода и канализации. Ремонтно-строительный участок заменил 7 километров водоводов. На баланс предприятия принято 8,42 километра бесхозных сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в системе водоснабжения за 2016 год устранено более 4000 утечек (из них: более 1800 из земли и более 2200 из колодцев); заменено около 850 единиц запорной арматуры (задвижек и других деталей) на сетях. Отремонтировано и заменено 444 пожарных гидранта, 150 водоразборных колонок и более 630 водопроводных колодцев и камер. В системе водоотведения за год устранено более 15 тыс. засоров и 70 повреждений на сетях канализации. Прочищено более 14 тыс. колодцев и отремонтировано 1280 колодцев. Проведена промывка сетей водоотведения на 5683 объектах.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам портала Znak