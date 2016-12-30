«Транснефть – Сибирь» завершила программу техперевооружения в 2016 году

В 2016 году «Транснефть – Сибирь» в полном объеме выполнило работы по строительству новых объектов, техническому перевооружению и капитальному ремонту магистральных нефтепроводов (МНП) – об этом 29 декабря 2016 г сообщили в «Транснефти».

В частности, в 2016 г были заменены и введены в эксплуатацию 7 участков МНП общей протяженностью 43,4 км. На нефтеперекачивающих станциях (НПС) была выполнена замена 3,3 км технологических трубопроводов. После реконструкции и капитального ремонта были введены в эксплуатацию 13 нефтяных резервуаров, построено 3 новых резервуара общей емкостью 60 тыс м3. Кроме того, после технического перевооружения введены в эксплуатацию 17 систем телемеханики и автоматики, которые позволяют объединить единым комплексом управления объекты нефтепроводного транспорта, рассредоточенные на сотни километров.

Более того, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Торгили» завершены работы по реконструкции системы инженерно-технических средств охраны, позволяющих полностью исключить возможность обхода всех установленных рубежей сигнализации. Также на линейной части нефтепроводов и НПС «Транснефть – Сибирь» была выполнена замена 34 единиц запорной арматуры и 259 электроприводов задвижек.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам портала Neftegaz.ru