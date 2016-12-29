ТКЗ «Красный котельщик» обновил парк оборудования

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» ввел в эксплуатацию систему хранения жидкого кислорода, который используется при раскрое, резке и подогреве металла. Этот инвестиционный проект принесет предприятию 8 млн рублей экономии в год. Новая система состоит из двух криогенных емкостей общим объемом 50 м3, где хранится жидкий кислород, и двух испарителей, при помощи которых его превращают в газ и выдают главным потребителям - производственным подразделениям ТКЗ. Оборудование, приобретенное у российского производителя, установлено на открытой площадке кислородного участка «Красного котельщика».

Инвестиции в проект составили около 16 млн рублей. Его окупаемость будет достигнута за два года. Закупленное оборудование позволит ТКЗ отказаться от выработки кислорода, имеющей высокую себестоимость, а также сократить затраты на электроэнергию. Новая система проста в использовании, не требует дополнительных вложений в переобучение персонала и позволяет соблюдать экологические требования российского законодательства.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «и-Маш»