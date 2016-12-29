В Воронеже открыто производство ТБД

На заводе «Лискимонтажконструкция» введен в эксплуатацию цех по производству толстостенных труб большого диаметра с возможностью выполнения (в том числе штучных) технологически сложных заказов. Изготовление первых труб началось в декабре 2016 года.

В ассортимент продукции входят трубы электросварные прямошовные одношовные диаметром от 406 до 1420 мм с толщиной стенок от 7,7 до 80 мм, категорией прочности до Х120, с рабочим давлением до 32 МПа. Исполнение возможно в различных марочниках, в том числе, из нержавеющих сталей.

Предусмотрены участки термообработки и покрытия труб (наружное и внутреннее). На текущий момент, мощность производства составляет 120 тыс. тонн ТБД в год.

Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «Металлоснабжение и сбыт»