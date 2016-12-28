Компания Navien провела более 50 семинаров в 2016 году

Специалисты компании Navien сообщают о том, что к концу 2016 года было проведено более 50 семинаров и обучено почти 2000 сервисных инженеров. Целью семинаров являлось прохождение курса обучения по эксплуатации, настройке и техническому обслуживанию настенных и напольных котлов марки Navien: NAVIEN Deluxe, Deluxe Plus, NAVIEN Prime, Smart Tok, NAVIEN GA/GST и NAVIEN LST/LFA.

В ходе семинаров технические специалисты и монтажники получили информацию по следующим представленным темам. Специалисты ознакомились с новыми моделями NAVIEN: конденсационный котел NCB, котел HYBRIGEN с двигателем Стирлинга, каскадная система отопления. Были рассмотрены схемы конструктивного устройства, узлов, компонентов и блоков, а также системы дымоудаления и воздухоподачи. Специалисты получили обширную информацию по техническим характеристикам, пуска и регулировки напольных и настенных котлов Navien. По окончании обучения участникам семинара было предложено письменное тестирование, по положительным результатам которого они получили именные сертификаты на право монтажа, пуско-наладки, сервиса и ремонта оборудования. Специалисты, прошедшие обучение повторно, получили сертификаты со статусом Gold.

Компания Navien не собирается останавливаться на достигнутом. Планы на 2017 год уже сформированы – в будущем году обучение смогут пройти 2000 технических специалистов.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам пресс-службы АВОК