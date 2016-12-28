Ижорские заводы оснащают оборудованием российские и зарубежные АЭС

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, продолжают изготовление и отгрузку оборудования для действующих и строящихся российских и зарубежных АЭС. Так, отгружен комплект образцов-свидетелей на 2 энергоблок ЛАЭС-2, завершено изготовление и готовятся к отгрузке блоки трубчатых электронагревателей и ошиновки для компенсатора давления для 1 энергоблока Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба ОМЗ. Для действующих АЭС в конце 2016 года отгружены ЗИП на 1 и 2 энергоблоки АЭС Куданкулам (Индия), 1 и 2 энергоблоки Таньвань (Китай), 1 энергоблок АЭС Бушер (Иран), а также чехлы транспортные для АЭС Козлодуй (Болгария).

В настоящий момент в производстве на Ижорских заводах на разных стадиях изготовления находится оборудование для Балтийской АЭС, АЭС Куданкулам-2, Белорусской АЭС, завершается сдача заказчику оборудования реакторных установок для двух энергоблоков АЭС Белене (Болгария).

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам портала «и-Маш»