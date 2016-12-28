Компрессоры производства «ККМ» начали работу на объекте «Новатэк»

Два центробежных компрессорных агрегата производства ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС) прошли успешные испытания и введены в эксплуатацию на дожимной компрессорной станции ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз».

Компрессорные агрегаты 53ГЦ2-188/10-87 единичной производительностью 2,822 млн. нмі/сут и конечным давлением 8,7 МПа предназначены для компримирования попутного нефтяного газа в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 НК-03Н «Урал». При разработке и изготовлении компрессоров применены передовые, наиболее эффективные технические решения. Компрессоры спроектированы таким образом, что могут работать в одну и две ступени компримирования, что обеспечивает надежную работу компрессорной системы во всех заданных режимах эксплуатации. Применение сухих газодинамических уплотнений исключает утечки рабочего газа. Режим работы компрессорных агрегатов предусматривает использование параллельной схемы расположения корпусов сжатия и применение трехвального мультипликатора с двумя выходными валами. Преимуществами данной компоновки являются компактность, гибкая схема работы компрессорных агрегатов (в первые годы функционирует один корпус компрессора, в последующие годы могут работать два корпуса последовательно), а также высокая энергоэффективность системы.

В рамках проекта строительства дожимной компрессорной станции Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Казанькомпрессормаш» спроектировал, изготовил и поставил три компрессорных агрегата. В настоящее время на объекте ведутся работы по пуско-наладке третьего компрессорного блока.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам пресс-службы организаторов PCVExpo