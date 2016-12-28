Лучшими профессионалами признали нефтяников и газовиков «Уватнефтегаза»

В список лучших жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО наряду с врачами, учеными и писателями, по версии «Клуба-7», вошли профессионалы нефтегазовой отрасли. В их числе представители ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернего предприятия НК «Роснефть». Традиционно имена достойных земляков, а также наиболее значимые события и явления 2016 года были озвучены на заседании «Клуба-7», в который входят руководители ведущих областных СМИ. «Менежером года» признан генеральный директор ООО «Роснефть-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный. В номинации «Рабочая доблесть» лидером общественного признания стал оператор технологических установок участка подготовки нефти и газа «РН-Уватнефтегаз» Николай Аблаев.

«Повышение престижа рабочей профессии и формирование современного рабочего класса – это столь же важная государственная задача, как и добыча нефти. На предприятии «РН-Уватнефтегаз» это прекрасно понимают и к рабочему человеку здесь относятся с искренним уважением», отметили в пресс-службе предприятия. Оператор

технологических установок пятого разряда участка подготовки нефти и газа Николай Аблаев принадлежит к числу специалистов, которыми предприятие гордится. В нефтяной промышленности он трудится 19 лет. «Николай Юрьевич внес значительный вклад в эффективное решение многих производственных проблем производства. Это грамотный высококвалифицированный специалист, инициативный, ответственный и надежный работник, отлично знающим технологию производства. Он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе», – отмечают его товарищи по работе.

Прочные профессиональные знания и стремление к новизне сделали Николая Аблаева лидером среди рационализаторов. По его инициативе внедрены приспособление для открывания шкафов КИПиА, приспособление, исключающее проявление нефти, через воздушный шаровой кран БКК, и другие рационализаторские предложения. «Я люблю свою профессию, горжусь тем, что я – нефтяник, и участвую в Уватском проекте. Это очень большое и нужное дело для Тюменской области и всей нашей страны. Рабочий на нефтепромысле – очень важный человек. Чтобы работать на современном оборудовании, нужно очень много знать и уметь. А для этого необходимо постоянно учиться, не останавливаясь на достигнутом», – убежден Николай Аблаев.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам портала «УралПолит.Ru»