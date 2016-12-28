Газопровод в Крым введен в эксплуатацию

Президент Владимир Путин дал команду запустить газ по газопроводу «Краснодарский край – Крым». Строительство осуществляла Группа компаний «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», которая выполнила обязательства по проекту раньше срока.

В торжественной церемонии через видеоконференцию приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя – генеральный директор «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

Длина газопровода «Краснодарский край – Крым» достигает 358,7 км, считая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив и газопровод-отвод на Симферополь длиной 27,3 км. В строительстве принимали участие более 1200 специалистов, 460 единиц техники, более 40 судов. Из-за высокой сейсмоактивности (более 8 баллов) в пределах трассы организована система мониторинга и контроля сейсмических воздействий для регистрации событий (деформация газопровода, сейсмическое событие и др.) в режиме реального времени.

Кроме того, за время строительства газопровода было найдено около 60 объектов археологического наследия. Кроме того, во время сооружения газопровода проводилась очистка территории от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»