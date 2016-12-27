Завод «Алнас», входящий в группу компаний «Римера», запустил новую высокотехнологичную линию по производству рабочих органов электроцентробежных насосов

Новая автоматизированная линия литейного оборудования Laempe позволяет получать сложнопрофильные отливки рабочих ступеней широкого диапазона электроцентробежных насосов, в том числе для малодебитного и высокодебитного фондов.

В настоящее время альметьевское предприятие ГК «Римера» осваивает на новой линии технологическую оснастку для выпуска более 50-ти номенклатур отливок рабочих органов насосов из сплавов нирезист и твердный нирезист. Современная технология изготовления литейных стержней по процессу Cold box amine (холодно-твердеющих смесей) на четверть снизит затраты на производство отливок, а также повысит качество и скорость их изготовления.

– Запуск и освоение новой линии Laempe позволит нарастить мощности по производству электроцентробежных насосов на 25%, что позволит предприятию занять долю рынка РФ до 30%, – комментирует коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий.

Напомним, установленная на первом этапе модернизации мощностей «Алнаса» автоматизированная линия по производству стержней ЭЦН литейного комплекса Laempe позволила сократить цикл получения продукции в пять раз. Частью литейного комплекса также стали семь абсорбционно-биохимических установок, предназначенных для очистки воздуха. Современные пылегазоочистные установки имеют высокую производительность очистки воздуха.

Общая сумма инвестиций Группы ЧТПЗ, направленных в 2011-2016 гг. на обновление производственных мощностей завода «Алнас», составила 2,5 млрд руб.