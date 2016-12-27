«ЗапСибНефтехим» строится силами предприятий из 35-ти регионов России

Пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа сообщает, что поставки материалов для строительства крупнейшего современного нефтехимического комплекса в России «ЗапСибНефтехим» идут из 35 регионов России.

В частности, в ноябре совершено 34 сделки с российскими компаниями по закупкам строительных материалов, в результате которых заключены сделки с ОАО «Челябинский завод сборного монолитного каркаса» (ЧЗСМК), ООО «Краснокамский завод ЖБК», ООО «Сонет» (г. Нижний Новгород), ООО «ТД УСЭК» (г. Екатеринбург), ООО «Завод Энергия» (г. Челябинск), ООО «ЛУИС+ Западная Сибирь» (г. Тюмень), ООО «ЛИК Форсайд» (г. Сургут), ЗАО «ОВЛ-Энерго» (г. Москва), ООО «КАТ ЛТД ПРОЕКТ» (г. Тюмень), ООО «ТД УСЭК» (г. Екатеринбург), ООО «Уральский центр систем безопасности» (г. Екатеринбург) и т.д.

Также заключены договоры по поставке металлоконструкций, светотехнических изделий, указателей температуры и кабельной продукции, противопожарных клапанов, запорной арматуры, трубной продукции. Так, порядка 1 тыс. деталей трубопровода изготовят ООО «Омский завод трубопроводной арматуры», ООО «Серебряный мир 2000» (г. Екатеринбург), АО «Трубодеталь» (г. Челябинск), ООО ТК «Афина» (г. Екатеринбург), ООО «ПКФ «Сибметалл-Омск».

Таким образом, в строительстве комплекса в качестве основных подрядных организаций и поставщиков оборудования участвуют более 100 российских компаний. География компаний охватывает всю территорию Российской Федерации: Уфа, Челябинск, Тамбов, Барнаул, Белгород, Вологда, Воронеж, Кемерово, Кострома, Шадринск, Зеленоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Омск, Пенза, Казань, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тольятти, Саратов, Ижевск, Челябинск, Ярославль, Новомосковск, Дзержинск, Магнитогорск, Воткинск, Чебоксары, Кумертау, Набережные Челны, Алабуга, Нижнекамск, Курган, Салават, Стерлитамак, Буденновск, Ангарск, Сургут, Оренбург, Новый Уренгой.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам пресс-службы Холдинга СИБУР