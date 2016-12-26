«Северсталь» окончила ремонтную кампанию

Как сообщает пресс-служба дивизиона «Северсталь Российская сталь», сотрудники ремонтных подразделений и подрядных организаций выполнили ремонтные работы на Череповецком меткомбинате, на производственной площадке в Колпине, где расположены листопрокатный цех производства трубного проката, Ижорский трубный завод, а также на сортовом заводе компании «Северсталь» в Балакове.

Работы проведены по всей технологической цепочке: в частности, выполнено 36 капитальных ремонтов промышленных агрегатов стоимостью около 690 млн рублей.

Заключительным стал капитальный ремонт стана 250 в сортопрокатном производстве Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Специалисты восстановили направляющие одной из прокатных клетей агрегата, обновили 250 метров трубопровода, по которому к механизмам поступает смазка, отремонтировали нагревательную печь и провели ревизию левых ножниц холодной резки с полной разборкой. Также сотрудники заменили четыре крупногабаритные конструкции – рейки на загрузочной решетке. Такую операцию проводят раз в восемь–десять лет.

Наиболее масштабными в кампании стали ремонты в первом и втором листопрокатных цехах Череповецкого меткомбината (ЛПЦ-1 и ЛПЦ-2). Например, в ЛПЦ-1 сотрудники заменили шпиндели с балками уравновешивания на черновой клети Кварто-1, перебрали шестеренную клеть чистовой клети Кварто-2 с заменой корпусов подшипников скольжения, восстановили и заменили барабаны летучих ножниц. Кроме того в ходе ремонта установили новый модернизированный редуктор привода люльки Койл-бокса, восстановили моталки для обеспечения качества смотки и отремонтировали 150 метров трубопровода обратной воды. В ЛПЦ-2 специалисты реконструировали вертикальную клеть стана 2000, смонтировав новое гидронажимное устройство вместо механического, заменили 10 секций промежуточного рольганга на более надежные новой конструкции, продолжили работы по фрезеровке клетей.

Часть ремонтов совместили с реализацией инвестиционных проектов. При этом сотрудники сосредоточились на узлах и оборудовании, которые влияют на эффективность работы агрегатов и качество выпускаемой продукции. Так, в ходе ремонта стана 2000 в листопрокатном цехе №2 ЧерМК на эти цели направили порядка 340 млн рублей.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «и-Маш»