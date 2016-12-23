Петербургский водоканал рассказал о подготовке и работе в зимнем сезоне

ГУП «Водоканал» принял участие в совместном заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Санкт-Петербурга и Городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. В повестку заседания был включен вопрос «О работе объектов водоснабжения, канализования, снегоприемных и снегоплавильных пунктов в зимний период 2016-2017 гг.».

Первый заместитель генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александр Данилов рассказал, что предприятие было своевременно подготовлено к работе в отопительном сезоне 2016-2017 гг. В соответствии с распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению отопительный сезон на предприятии официально открыт с 5 октября 2016 г. К этому моменту были подготовлены все сооружения водоснабжения и водоотведения, в том числе 10 водопроводных станций, 193 повысительных насосных станций, 16 канализационных очистных сооружений, 183 канализационных насосных станций, а также инженерные сети: 7 104,2 км водопроводных и 8 603,1 км канализационных сетей.

Для эксплуатации сетей, а также их ремонта и ликвидации возможных внештатных ситуаций, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения города, в Водоканале подготовлены 196 бригад численностью 861 человек. Кроме того, ежедневно на объектах предприятия в круглосуточном режиме несут дежурство спасатели Аварийно-спасательного центра Водоканала. На всех постах имеются звенья пожарной и газоспасательной служб, которые оснащены современной техникой, оборудованием, специальным снаряжением. Также в распоряжении Водоканала имеется необходимая автомобильная и специальная техники.

Александр Данилов отметил, что в течение 2016 года на водопроводных сетях зафиксировано и ликвидировано на 13,6% меньше технологических нарушений, чем в прошлом году. Что касается системы водоотведения, Водоканал регулярно проводит работы по прочистке канализационной сети и подготовке шахт и коллекторов к приему стоков и снежных масс. В 2016 году осуществлена прочистка 1 203,0 км сетей.

Отдельно Александр Данилов остановился на работе «снежных» пунктов Водоканала. В зимний период 2016-2017 гг. предприятие принимает и утилизирует снег на 10 стационарных снегоплавильных пунктах (ССП) общей производительностью 59,0 тыс. кубометров снега в сутки и 6 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктах (СИСП) общей проектной производительностью 381,9 тыс. кубометров за сезон. По данным на 21 декабря количество привезенного снега на объекты СПП и СИСП составляет 947 тыс. кубометров.

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам пресс-службы ГУП «Водоканал»