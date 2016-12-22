Школьники из Альметьевска выиграли сетевой этап чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам JuniorSkills

В альметьевском «Колледж будущего Татарстана» завершился сетевой этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам JuniorSkills по компетенциям «мехатроника», «электромонтаж» и «инженерный дизайн». В чемпионате приняли участие более 60 школьников и воспитанников центров детского творчества из десяти городов и районных центров Республики Татарстан, в том числе Альметьевска, Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Честь Альметьевска защищали ученики школ №10, №16 и №20. В качестве жюри выступили эксперты Инженерного лицея Казанского Национально-исследовательского технологического университета и Альметьевского профессионального колледжа. По итогам состязаний учащиеся альметьевской школы №10, проходившие практику в лабораториях «Колледжа будущего Татарстана», признаны лучшими в двух компетенциях. Победителями в компетенции «мехатроника» в старшей возрастной группе стали Самат Гарифуллин и Владислав Жалин, в компетенции «инженерный дизайн» в старшей возрастной группе – Вадим Петряев и Данил Салиев, в младшей возрастной группе – Ильнур Сибгатуллин и Рамиль Газизов. Финалисты начали подготовку к региональному этапу чемпионата, который пройдет в Казани в феврале 2017 года.

Напомним, в мае учащиеся школ Альметьевска, проходившие подготовку в «Колледже будущего Татарстана», стали победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам JuniorSkills, что позволило им стать участниками WorldSkills Hi-tech, а заводу «Алнас» – индустриальным партнером соревнований. В сентябре 2016 года «Колледж будущего Татарстана», совместно с партнером проекта, Альметьевским профессиональным колледжем, получили статус республиканского центра компетенции по подготовке школьников к соревнованиям по стандартам JuniorSkills в компетенции «Мехатроника». В новом статусе Колледж получил возможность распространять в Татарстане свой опыт по обучению детей и молодежи компетенциям WorldSkills, создавая на площадках школ тренировочные базы.

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам пресс-службы ГК «Римера»