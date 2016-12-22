Пензенские инновационные предприятия развивают российское станко- и роботостроение

На портале «Пенза-Онлайн» появилось интервью с руководителем «Центра коммерциализации технологий» Дмитрием Гайнуллиным. Он ответил на вопрос о том, может ли Пенза стать колыбелью российского робото- и станкостроения – не так давно в Пензе к налаживанию подобного производства были сделаны первые шаги. В частности, совместно с ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» (г. Пенза) на базе циклоидальных редукторов, разработанных и изготовленных «Центром коммерциализации технологий», был создан

готовый продукт высоких технологий: привод распашных ворот. На сегодняшний день завершен первый этап — изготовлены 5 комплектов рабочих приводов, два из которых переданы на стендовые испытания в ЦеСИС НИКИРЭТ. По их итогам будет подписан договор на изготовление первых ста комплектов приводов распашных ворот. Объем заказов у АО «ЦКТ» только по этим редукторам на 2017 год составляет около 20 млн. рублей.

Помимо ЦеСИС НИКИРЭТ, у «Центра коммерциализации технологий» ведется сотрудничество с группой компаний «Пензтяжпромарматура» —изготовление приводов для запорной арматуры – и «Саратовским электроприборостроительным заводом» — оферта 2017 года на производство 500 мотор-редукторов для кран-балок. Получено техническое задание от крупнейшего производителя лифтов России — Карачаровского механического завода (г. Москва) об изготовлении опытных образцов лифтовых лебедок грузоподъемностью 630 и 1000 кг.

Разработку и выпуск первой партии редукторов технопарка «Рамеев» можно назвать первым шагом к организации производства на базе пензенского технопарка такого необходимого сегодня изделия для отрасли станкостроения как поворотный стол для фрезерного ЧПУ-станка. Его основой станет прецизионный безлюфтовый циклоидальный редуктор с его уникальными характеристиками. Для реализации этих задач уже получены договоренности о сотрудничестве от пензенского литейно-механического завода «МашСталь», где будут отливаться корпуса редукторов и, возможно, сами поворотные столы. Все высокоточные детали будут производиться на базе технопарка «Рамеев» и здесь же планируется сборка готовых изделий. Возможно, продукция вскоре заинтересует и пензенского станкостроителя — предприятие «Станкомашстрой».

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «Пенза Онлайн»