На газопроводах Вышневолоцкой ТГК отсутствуют предохранительные запорные клапаны перед горелками

На ООО «Вышневолоцкая ТГК» состоялась плановая проверка соблюдения правил промышленной безопасности. В ходе проверки было выявлено 18 нарушений норм и правил. Так, в частности, обнаружилось, что опасные производственные объекты компании эксплуатировались без лицензии. Также сотрудники контролирующего органа установили, что на газопроводах перед каждой горелкой трех паровых и двух водогрейных котлов последовательно не установлены два предохранительных запорных клапана, горелки не оснащены также защитно-запальным устройством. Не были проведены и необходимые экспертизы промышленной безопасности этих газовых горелок. Генерирующей компании было выдано предписание для устранения выявленных нарушений. К административной ответственности привлечены юридическое лицо ООО «Вышневолоцкая ТГК» и его генеральный директор. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «Энергетика и промышленность России»