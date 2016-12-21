Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

На газопроводах Вышневолоцкой ТГК отсутствуют предохранительные запорные клапаны перед горелками

21 декабря, 2016 14

На ООО «Вышневолоцкая ТГК» состоялась плановая проверка соблюдения правил промышленной безопасности. В ходе проверки было выявлено 18 нарушений норм и правил. Так, в частности, обнаружилось, что опасные производственные объекты компании эксплуатировались без лицензии. Также сотрудники контролирующего органа установили, что на газопроводах перед каждой горелкой трех паровых и двух водогрейных котлов последовательно не установлены два предохранительных запорных клапана, горелки не оснащены также защитно-запальным устройством. Не были проведены и необходимые экспертизы промышленной безопасности этих газовых горелок. Генерирующей компании было выдано предписание для устранения выявленных нарушений. К административной ответственности привлечены юридическое лицо ООО «Вышневолоцкая ТГК» и его генеральный директор. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «Энергетика и промышленность России»

← Вернуться