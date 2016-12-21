«ГИДРОПРЕСС» поставил уплотнения на Ростовскую АЭС

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (предприятие машиностроительного дивизиона «Атомэнергомаш») завершило отгрузку прижимных устройств и прокладок из расширенного графита на Ростовскую АЭС. Был поставлен один комплект прижимных устройств и шесть комплектов прокладок. Новое оборудование заменит устаревшее, эксплуатируемое на энергоблоке №4. Устройства прижимные будут служить для верхнего блока реактора, прокладки установят на верхний блок реактора, привод СУЗ ШЭМ-3 и на ПГВ-1000М.

Главная задача прижимных устройств – предотвращать вибрацию внутрикорпусных устройств реактора при работе реакторной установки на мощности и обеспечивать надежную фиксацию внутрикорпусных устройств в реакторе. Прокладки из расширенного графита размещаются в узлах уплотнений оборудования реакторных установок с ВВЭР для герметизации жидких и парообразных сред.

Для данного оборудования был организован входной контроль сопроводительной документации через информационную систему «Портал поставщика».

Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «Атомэнергомаш»