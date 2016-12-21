«Белэнергомаш» на завершающем этапе выполнения крупного заказа

Как сообщает пресс-служба завода «Белэнергомаш-БЗЭМ» в январе 2017 года завершается отгрузка металлоконструкций для крупного литейно-прокатного комплекса в Туле.
Это один из самых масштабных инвестиционных проектов, которые воплощаются на территории региона. Объем инвестиций составляет более 40 млрд рублей. Ежегодная проектная мощность первой очереди комплекса – 1,8 млн. тонн стального проката.
За 2015-2016 годы «Белэнергомаш-БЗЭМ» отгрузил почти 17 000 тонн металлоконструкций каркаса кислородно-конвертерного цеха, бункеров, рабочих площадок внутри каркаса, фахверков.
Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «Белэнергомаш-БЗЭМ»