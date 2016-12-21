Курганцы представили региональную экспозицию на Valve World Expo – 2016

Курганские арматуростроители приняли участие в Международной выставке трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов, приводной техники и уплотнений Valve World Expo, которая прошла с 29 ноября по 1 декабря в Дюссельдорфе.

Поддержку российским участникам оказывал Курганский региональный Центр поддержки экспорта в рамках Valve World Expo – 2016. Продукцию на совместной экспозиции представили компании ООО «Темпер», ООО «Курганский арматурный завод» и ООО «РТМТ». Так, завод

«Темпер» привез в Германию образцы серийного производства и последние разработки компании. Недавно, кстати, завод прошел сертификацию по требованиям Европейского союза. Это означает, что экспортные барьеры сняты, ожидается расширение рынков сбыта и повышение спроса на российскую трубопроводную арматуру.

Во время всей выставки на региональном стенде проходили встречи с потенциальными заказчиками и партнерами из Германии, Швеции, Финляндии, стран Прибалтики, Центральной Европы и Ближнего Востока.

Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «Экспортеры России»