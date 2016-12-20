ПНТЗ отгрузит более 4 тыс. тонн труб в Канаду

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) заключил контракт на поставку более 4 тыс. тонн насосно-компрессорных труб в Канаду. Будут отгружены трубы НКТ диаметром 60,3 мм с толщиной стенки 4,8 мм и диаметром 73 мм с толщиной стенки 5,51 мм длиной от 9,3 до 9,8 м из стали J55L80-1. При этом помимо стандартных требований к качеству самих труб заказчик попросил более плотную смазку для резьбовых соединений для работы в арктических условиях.

Группа ЧТПЗ доставит трубы непосредственно на склад клиента. Специально для этого заказа логисты разработали сложный маршрут мультимодальной перевозки. Сначала автомобильным транспортом либо по железной дороге трубы отправятся в Санкт-Петербург, затем в специальных контейнерах речными судами в Гамбург, а оттуда через Антлантический океан - в Монреаль.

В компании надеются на продолжение сотрудничества с канадскими потребителями и рассматривают возможность для расширения линейки поставок продукции

Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «Металлоснабжение и сбыт»