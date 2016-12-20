Раскрыта информация о финансировании инвестпрограммы «Газпрома» в 2017 году

ПАО «Газпром» прогнозирует Инвестиционную программу, бюджет и программу оптимизации затрат на 2018-2019 гг. Программа на 2017 год утверждена.

Объем финансирования Инвестиционной программы в 2017 году составит 910,67 млрд руб. При этом на проекты капитального строительства предусмотрено 625,455 млрд руб., на приобретение в собственность внеоборотных активов — 0,125 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений — 285,09 млрд руб. Согласно бюджету (финансовому плану) ПАО «Газпром» на 2017 год, размер внешних финансовых заимствований составит 288,26 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 12,24 млрд руб.

Дарья Петшик, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам «Агентство нефтегазовой информации»