ДРОНЫ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над Ленинградской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА", - написал он. Губернатор уточнил, что зафиксировано падение обломков и осколков дронов во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. "Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается", - подчеркнул губернатор.