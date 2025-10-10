Благодаря поддержке ФРП состоялся запуск нового производственного комплекса, специализирующегося на выпуске внутрискважинного оборудования и фланцев для нефтегазодобычи и нефтесервиса

Реализованный «Металлургической алюминиевой компанией», проект получил льготный заём в размере 123,5 млн рублей от ФРП по программе «Проекты развития». Общий объем инвестиций в создание комплекса превысил 328 млн рублей. Мощности нового производственного комплекса позволят выпускать ежегодно до 96 тыс. единиц скважинных центраторов, до 720 комплектов поплавкового оборудования и до 6 тыс. фланцев. Локализация продукции составляет 100%. Заказчики продукции – российские газонефтесервисные компании, обеспечивающие геологоразведочное, нефтяное и газовое бурение. В том числе сервисные подразделения «Роснефти», «Зарубежнефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти».

«С учетом санкционного давления, ухода из России зарубежных сервисных компаний и необходимости освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа прогнозируется рост спроса на современное технологическое оборудование в топливно-энергетическом комплексе. В связи с этим мы, благодаря поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности и региональных властей, в сжатые сроки организовали импортозамещающее производство нефтегазового оборудования», – рассказала генеральный директор ООО «Металлургическая алюминиевая компания» Дарья Пыряева.