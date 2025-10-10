С 15 по 17 сентября Санкт-Петербург снова стал точкой притяжения для всей отрасли сжиженного природного газа: в третий раз прошёл Международный форум-выставка «СПГ: Экономика. Технологии. Решения».

Это событие уже называют одним из главных в СПГ отрасли, и не зря — в этот раз оно объединило более 250 участников: лидеров российского и международного рынка СПГ, топ-менеджеров крупнейших компаний, представителей науки и поставщиков передовых технологий. Форум стал местом встречи для обсуждения будущего индустрии, презентации уникальных разработок и стратегических планов.

В числе участников — ПАО «Газпром», АО «Криогенмаш», АО «УГМК», АО «Криогаз», ООО «Газпром СПГ технологии», Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation, а также ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и многие другие лица отрасли. Традиционно первый день встречи начался с торжественного открытия, где с приветственным словом выступили исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, исполнительный вице-президент АО «Газпромбанк» Андрей Смирнов, а также президент БРИКС Центра Висенте Барриентос. Три дня форума — это десятки дискуссий, панелей и докладов.

С докладами выступили руководители и эксперты из компаний OOO «Газпром СПГ Технологии», ООО «СПГ Инвест проект», АО «УГМК», ООО «Балтийский Лизинг», Союз предприятий газомоторной отрасли, ПАО «КАМАЗ», ГК «РусИранЭкспо», ООО «СПГ-логистика», ООО «НПК Ленпромавтоматика», ИТМО, РГО, ТЭК ИНП РАН и многие другие.

Эксперты и практики обсудили:

● внутренний рынок СПГ в России — достижения, вызовы и прогнозы;

● опыт внедрения малотоннажного производства в регионах;

● барьеры и драйверы формирования устойчивого спроса на КПГ/СПГ;

● мировые тренды и прогнозы развития;

● экспортный потенциал российских компаний;

● логистику: транспортировку, хранение и распределение.

Особое внимание привлекла экспозиция оборудования и технологий. На внутренней выставке гости познакомились с последними разработками российских и зарубежных компаний: от инновационных инженерных систем до образцов оборудования для производства и транспортировки СПГ. Не меньший интерес вызвала уличная выставка техники на СПГ. Более 10 автомобилей — от грузовиков до пассажирских автобусов — продемонстрировали, что экологичный транспорт уже активно входит в повседневную жизнь. "Есть возможность побеседовать абсолютно с каждым участником: предусмотрена отдельная программа, когда можно подойти и пообщаться, что я уже и сделал”, — поделился Рашид Артиков, председатель правления Ассоциации производителей качественной продукции для теплоснабжения, руководитель рабочей группы «Импортозамещение для нужд энергетики, ЖКХ и потребителей энергоресурсов» Научно-экспертного совета Комитета по экономической политике СФ РФ.

Заключительный день стал настоящим «погружением в практику». Участники отправились на технологические визиты и познакомились с реальными объектами индустрии. В программе — инжиниринговый центр «Кронштадт», где создаются и внедряются передовые технологии, а также инновационная СПГ-заправочная станция компании «Криогаз». Там можно было увидеть современные решения в действии. ПГ Форум 2025 собрал всех игроков СПГ отрасли в одном месте, наметив возможные пути развития.