Представители корпорации СПЛАВ приняли участие в координационном совещании по выполнению установленных графиков реализации проекта.

В этом году Машиностроительная Корпорация «Сплав» завершает поставки трубопроводной арматуры для возводимых «Росатомом» 3-4 блоков АЭС «Сюйдапу» и 7-8 блоков Тяньваньской АЭС. До конца года, отметила генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская, в Китай будет отправлено еще порядка 1,7 тыс. изделий, предназначенных для установки в технологических системах атомных станций.

В ходе совещания с представителями китайской стороны и АО АСЭ (инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») стороны актуализировали сроки поставки арматуры, необходимой для завершения строительства.Корпорация «Сплав» является ключевым поставщиком трубопроводной арматуры для всех строящихся по российским проектам атомных станций как в России, так и за рубежом.АЭС «Сюйдапу» – значимый проект сотрудничества между Россией и Китаем в сфере высоких технологий.

В соответствии с договорённостями российские атомщики проектируют «ядерный остров», поставляют ключевое оборудование для обоих энергоблоков и осуществляют его шеф-монтаж и шеф-наладку.

По сообщению пресс-службы МК «Сплав»