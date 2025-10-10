АЗ ГУСАР стало площадкой для обучения студентов-целевиков, а именно будущих операторов станков с числовым программным управлением.

Участниками стали студенты, заключившие с нашей компанией целевые договоры. Такие занятия помогают молодым специалистам познакомиться с современным производством, освоить навыки работы на высокотехнологичном оборудовании и получить практические знания, которые станут основой их профессионального роста. Представители Гусара отметили, что целевая подготовка — это эффективный путь к формированию кадрового резерва и развитию отрасли. Будущие операторы ЧПУ уже сегодня делают первые шаги в профессию, чтобы завтра стать квалифицированными специалистами, способными решать самые сложные производственные задачи.

По сообщению пресс-службы Гусевского арматурного завода



