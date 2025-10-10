Компания «ВАРК» приняла участие в 4-й технической конференции «Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» (Мозырь PRO), приуроченной к 50-летию со дня выпуска первой продукции Мозырским НПЗ.

Мероприятие прошло с 10 по 12 сентября 2025 года в городе Мозырь (Республика Беларусь). Организаторами конференции по традиции выступили нефтеперерабатывающий завод и компания ИНФОКОННЕКТ ПРО. В конференции приняло участие более 250 экспертов из Республики Беларусь, России, Казахстана, Китая и других стран. В фокусе внимания были вопросы обеспечения бесперебойной и безаварийной работы предприятий, а также стратегия развития нефтеперерабатывающих предприятий в краткосрочной и долгосрочной перспективах, формирование технологического суверенитета.