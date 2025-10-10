ПРИВОДЫ. «АБС Электро» на международной конференции в Белоруссии

В середине сентября в Мозыре успешно прошла 4-я Международная научно-техническая конференция «Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств». Ключевой темой форума стало обсуждение современных технологий и тенденций в отрасли.





АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», входит в группу «АБС Электро», приняло активное участие в мероприятии. Как отметил руководитель направления «Приводы и арматура»

Константин Коголев:

«До

клад по современным решениям и новым разработкам в части интеллектуальных электроприводов для модернизации нефтехимических производств вызвал живой интерес у технических экспертов и руководителей из ряда стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай и другие».





Участие в этой авторитетной отраслевой конференции позволило «АБС Электро» не только продемонстрировать свой экспертный потенциал, но и укрепить партнёрские отношения на международной арене.