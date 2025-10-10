ОНИКС-НТД. Поворотные заглушки по ГОСТ 71797-2024 совместимы с фланцами по ГОСТ 33259-15 

Таблица 1: Ответное соединение уплотнительной поверхности между фланцами по ГОСТ 33259-15 и поворотными заглушками по ГОСТ 71797-24



№ Поворотные заглушки по ГОСТ 71797-24 Фланцы по ГОСТ 33259-15 1 тип 1, соединит. выступ А (плоскость), В (соединит. выступ) 2 тип 2, выступ-впадина E-F (выступ-впадина) 3 тип 3, под прокладку овального сечения J (под прокладку овального сечения) 4 тип 4, шип-паз C-D (шип-паз)





В зависимости от уплотнительной поверхности фланцев можно подобрать ответную пару среди поворотных заглушек. После того, как новый ГОСТ 71797 на поворотные заглушки вступил в силу, подобрать ответные соединения стало проще. Реверсивные заглушки разделены на четыре исполнения, где каждое рассчитано на свои условия работы. Подобрать фланцевую пару можно для большинства исполнений, кроме: исп. K под линзовую прокладку и исп. L-M под фторопластовую прокладку. Первый тип заглушек подходит для соединения с фланцами A и B, его тип присоединения - соединительный выступ. Для фланцев E-F подойдет второй тип заглушек "выступ-впадина” для давления от 1,6 до 10 МПа. Фланцы с уплотнительной поверхностью J найдут ответное соединение с заглушками типа 3. Фланцевая пара C-D подходит к заглушкам с аналогичным уплотнением поворотных заглушек "шип-паз” тип 4.