Дочернее предприятие ПАО «Транснефть» успешно закончило работы по обновлению участка направления Уфа – Запад в 40 км.

Данная инициатива признана одной из крупнейших в текущем периоде. Общая длина обновленного сегмента достигла приблизительно 40 километров, сообщила пресс-служба компании. Строительство в нефтегазовом комплексе велось согласно программе модернизации производственных мощностей и капитального восстановления активов компании. Основная цель – повышение операционной стабильности и экологической защищенности объектов. Продолжительность работ составила 24 месяца, стартовав в августе 2023 года. Специалисты реализовали весь спектр операций: от предварительной подготовки маршрута до финального тестирования системы.

Установка нового трубопровода производилась параллельно функционирующей линии. Такой подход гарантировал бесперебойную доставку нефтепродуктов. Коммерческие операции не прерывались.

Модернизация охватила территории Самарского и Ульяновского регионов. Снабжение в нефтегазовом комплексе включало трубы диаметром 530 миллиметров из высокопрочной углеродистой стали. Материал характеризуется устойчивостью к экстремальному давлению и значительным механическим воздействиям. Специальное антикоррозионное покрытие промышленного изготовления обеспечивает долговременную защиту от агрессивной среды.

Процесс монтажа потребовал преодоления 39 природных препятствий различного характера. В их числе овраги, низины и балки. Инженеры обустроили два подводных перехода через речные артерии – Балашейку и Томышевку. При проведении подводных работ соблюдались строжайшие экологические стандарты.

Нефтегазовый сервис в России предусматривал прокладку под железнодорожным полотном и девятью автотрассами. Использовался закрытый метод горизонтально-направленного бурения. Данная технология исключает повреждение дорожного полотна. Трубопроводные секции под транспортными магистралями размещены в защитных металлических футлярах. Это предотвращает деформацию от нагрузок проходящего транспорта.

Антикоррозионная защита включала установку шести дренажных комплексов и трех катодных станций. Для усиления эксплуатационной безопасности смонтированы три узла запорного оборудования с современными шиберными механизмами. Они отличаются превосходной герметичностью и надежностью функционирования.

Перед вводом в эксплуатацию система оснащалась временными камерами для диагностического оборудования. Запускались ультразвуковые и магнитные приборы контроля. Трубопровод успешно выдержал гидравлическое тестирование под давлением. В ходе 72-часового планового отключения обновленный фрагмент интегрирован в общую сеть магистральных нефтепродуктопроводов.