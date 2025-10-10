Санкционные ограничения создали две системные проблемы: ограничение доступа к технологиям и удорожание финансовых ресурсов, которые усугубляются долгосрочным дефицитом на рынке труда.

С 2022 года ушли практически все западные инжиниринговые компании и производители оборудования и техники. На использование их продуктов и технологий наложены существенные ограничения. На фоне резкого роста ставок заимствования произошло кратное удорожание финансовых ресурсов. Доля кредитов со ставкой более 20% выросла до 16% от общего объема. Эти факторы усугубляются системным дефицитом на рынке труда, охватывающий и рабочие профессии, и квалифицированный инженерный состав. Мы достигли рекордной для России отметки в 2,3% безработицы, в некоторых регионах она составляет ниже 1%. Число вакансий превышает количество резюме по всем инженерным специальностям в два и более раза (ред. – по данным HH,ru наблюдается превышение по инженерам пусконаладочных работ на 86%, по сметчикам — в три раза).

— Насколько российский рынок «дозрел» до таких подходов?

1. Заказчик ожидает простых вещей.

(1) Команду, способную взять ответственность и довести до результата. (2) Эффективного руководителя проекта, а не "унылого негодяя". (3) Наличие собственного ресурса для выполнения работ. (4) Точность планирования и прозрачность во взаимодействии. (5) Справедливую стоимость.

2. Подрядчик тоже имеет справедливые ожидания.

(1) Качественную проработку проекта в виде ITB-пакета. (2) Справедливое распределение рисков и ответственности. (3) Прозрачное ценообразование с учётом изменений объёмов работ. (4) Своевременное финансирование. (5) Ритмичную поставку (если в зоне ответственности заказчика).

3. Обе стороны объединяет потребность в сокращении сроков проектов.

Заказчик получает повышения возврата на вложенные инвестиции, Подрядчик – уменьшение себестоимости выполненных работ.

4. Сильным решением может стать реализация интегрированной схемы управления проектом на основании EPC-модели, с четким распределением ответственности между Заказчиком и подрядчиком.

По некоторым оценкам, в мире большая часть капиталоёмких проектов реализуется именно по EPC/ЕРСМ-модели, у нас же она пока развита слабо. Слабым звеном во внедрении такой модели являются недостаточно развитые инжиниринговые компетенции именно подрядчика. При этом вместе они сотрудничают на ранних этапах подготовки проекта в части формирования реального ПОС и более четкого планирования сроков и ресурсов, требуемых для СМР. При таком подходе возможно накопление капитала подрядчиком инжиниринговых компетенций, а в перспективе и формирование EPC подрядчика полного цикла.