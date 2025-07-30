Агентство нефтегазовой информации подготовило обзор самых интересных и необычных названий, связанных с добычей угля, газа и нефти, охватывающий регионы от Северной Америки до Африки.

Нефтяные горы и океаны

Раньше Балканабад в Туркменистане носил название Небит-Даг, чье название переводится как «нефтяная гора» или «гора нефти».

Небит-Даг был основан в 1933 году как поселок для рабочих-нефтяников. Его название прямо указывало на основную отрасль региона – добычу нефти. Город расположен у подножия гор Большой Балхан, вблизи крупных нефтяных месторождений. В 1999 году он был переименован в Балканабад, но его история и экономика по-прежнему тесно связаны с добычей и переработкой углеводородов, являясь одним из ключевых центров нефтегазовой промышленности Туркменистана.

В Казахстане есть не менее поэтично названное место. Месторождение Тенгиз с казахского означает «море» или «океан». Название было дано не случайно, а благодаря его колоссальным размерам и огромным запасам нефти. Открытое в 1979 году, - это одно из супергигантских нефтяных месторождений в мире, расположенное в Прикаспийской низменности. Его разработка требует значительных инвестиций и сложных технологий из-за высокой глубины залегания, высокого давления и содержания сероводорода, но его название прочно ассоциируется с гигантскими запасами нефти Казахстана.

Богатая ресурсами Америка

Соединенные Штаты Америки в своих недрах хранят несметные ресурсы, и это нашло отражение в немалом количестве названий городов.

Некоторые как Ойл-Сити (Oil City) в Пенсильвании или Гас-Сити (Gas City) в Индиане напрямую отсылают к своему значению. Так, Ойл-Сити является одним из исторических центров американской нефтяной промышленности. Он расположен на берегу реки Ойл-Крик («Нефтяной Ручей»), недалеко от места, где в 1859 году Эдвин Дрейк пробурил первую в мире коммерческую нефтяную скважину. Это событие положило начало нефтяному буму в Пенсильвании и заложило основы современной нефтяной индустрии.

Город Гас-Сити был основан в конце XIX века во время «Великого газового бума» в Индиане. Обнаружение огромных запасов природного газа в этом регионе в 1887 году привело к быстрому росту промышленности и населения. Город получил свое название в честь изобилия газа, который привлекал заводы, использующие его как дешевое топливо. Хотя газовый бум закончился, название города осталось как историческое свидетельство его происхождения.

Также в США есть несколько округов с названием Карбон-Каунти (Carbon County), где carbon отсылает к богатству региона полезными ископаемыми. Например, в Вайоминге округ получил свое название из-за обширных залежей угля, которые были обнаружены и активно разрабатывались в XIX и XX веках. Угольная промышленность была основой экономики округа на протяжении десятилетий, снабжая углем железные дороги и электростанции.

Другое место в названии не указывает напрямую на связь с отраслью, но стало синонимом нефтяной промышленности в США: Бухта Прудо (Prudhoe Bay) на Аляске названа в честь лорда Прудо, британского адмирала. Здесь находится крупнейшее нефтяное месторождение в Северной Америке, открытое в 1968 году. Это привело к строительству Трансаляскинского нефтепровода и превратило Аляску в одного из ключевых производителей нефти в США. Таким образом, хотя этимология названия не связана с углеводородами, географический объект стал одним из самых узнаваемых символов нефтяной добычи в мире.

Канадские запасы

Подобными прямыми указаниями на нефтегазодобычу и угольные месторождения в названиях городов может похвастаться и Канада.

Среди наиболее известных - Ойл-Спрингс (Oil Springs) в Онтарио – место первой коммерческой нефтяной скважины в Северной Америке. Изначально деревня называлась Блэк-Крик и коренные жители знали о залежах нефти и использовали липкую маслянистую жидкость для гидроизоляции своих каноэ. В 1858 году производитель асфальта Джеймс Миллер Уильямс решил пробурить скважину для воды, но вместо этого обнаружил нефть, после чего началась первая нефтяная лихорадка в Северной Америке.

Не столь знаменит город Антрасит (Anthracite), ныне «город-призрак» в Альберте. Он назван в честь антрацита – высококачественного вида угля. Ранее он был процветающим шахтерским городком в Скалистых горах Канады, основанным в 1880-х годах для добычи угля. Город пришел в упадок после закрытия шахт в 1920-х годах, но его название осталось как напоминание о его угольном прошлом.

Поэтическое название носит город Блэк Даймонд (Black Diamond) в Альберте, подчеркивающее ценность угля. Изначально он был угольным шахтерским поселком, а после 1914 года здесь были обнаружены и начали разрабатываться крупные месторождения нефти и газа, что привело к изменению экономики города. Таким образом, Блэк Даймонд является примером места, где название, изначально связанное с углем, теперь также ассоциируется и с нефтегазовой отраслью.

Источники Африки

Город Хасси-Месауд (Hassi Messaoud) в Алжире возник и развился исключительно вокруг месторождения, открытого в 1956 году, и по сей день является крупнейшим нефтяным центром Алжира, играя ключевую роль в экономике страны. Название в переводе – «Благословенный Колодец» – описывает открытие гигантского нефтяного месторождения в самом сердце пустыни Сахара.

Эмалахлени (eMalahleni, ЮАР) дословно означает «Место Угля» на языке зулу и коса. Ранее известный как Уитбанк (Witbank), город был переименован в 2006 году, что было частью программы по возвращению африканских названий, но оно также подчеркивает экономическую основу города. Эмалахлени находится в центре крупнейшего угольного бассейна Южной Африки и является основным источником угля для электростанций Eskom, обеспечивающих большую часть электроэнергии страны.

Город Секунда (Secunda, ЮАР) был основан в 1976 году компанией Sasol (Южноафриканская корпорация по синтетическому топливу) для размещения второго крупного завода по производству синтетического топлива из угля (первый был в Сасолбурге). Завод Sasol Secunda является крупнейшим в мире предприятием по производству топлива и химикатов из угля по технологии Фишера-Тропша. Таким образом, название напрямую указывает на его роль как «второго» (от латинского secundus) центра синтетического топлива в ЮАР.

«Золото» Ближнего Востока

В Саудовской Аравии есть город Рас-Таннура (Ras Tanura), в переводе с арабского означает «Мыс Печи» или «Мыс Тандыра». Название может быть связано с естественными выходами битума или нефти или же с ассоциацией с пламенем и печами, необходимыми для промышленной переработки. Здесь находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco и гигантский морской терминал, что делает его ключевым узлом мировой нефтяной логистики.

Величество Азии

Название Дацин (Daqing, Китай) в переводе с китайского – «Великое Торжество» – было дано городу и одновременно крупнейшему нефтяному месторождению Китая в честь его открытия 26 сентября 1959 года. Открытие Дацина стало эпохальным событием для Китая, поскольку оно позволило стране обеспечить себя нефтью и сыграло ключевую роль в индустриализации. Город Дацин был построен с нуля для поддержки нефтедобычи и является символом китайского «чуда» в нефтяной промышленности.

Изобилие Южной Америки

Лаго Агрио (Lago Agrio, Эквадор) переводится с испанского как «кислое озеро». Это название было дано городу американской нефтяной компанией Texaco в 1960-х годах, когда она начала активную нефтеразведку в эквадорской Амазонии. Название является прямым переводом названия родного города Texaco – Sour Lake, который также был нефтяным городом. «Кислое» может относиться к высокому содержанию серы в добываемой нефти или к специфическому запаху естественных выходов нефти, которые могли загрязнять воду.

Название Барранкабермеха (Barrancabermeja, Колумбия) переводится с испанского как «Красный Овраг» или «Красный Обрыв». Историки предполагают, что это название могло быть дано местности из-за естественных выходов нефти, которые окрашивали почву и обрывы реки Магдалена в красновато-коричневый цвет. Эти выходы нефти были известны местным жителям задолго до прихода европейцев. В начале XX века здесь началась коммерческая добыча, а в 1922 году был построен первый нефтеперерабатывающий завод. Сегодня Барранкабермеха является крупнейшим нефтеперерабатывающим центром Колумбии, и его название прочно связано с историей и современностью нефтяной отрасли страны.

Таким образом, географические названия, связанные с добычей угля, нефти и газа, не только отражают экономическую историю регионов, но и служат напоминанием о природных богатствах, которые формировали судьбы целых стран. От Америки до Африки, эти названия несут в себе важные исторические и культурные значения. В будущем, с открытием новых месторождений, могут появиться новые имена на карте, продолжая эту традицию и отражая динамику добычи ресурсов в разных уголках мира.