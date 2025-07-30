Конференция по новым технологиям состоялось в Санкт-Петербурге 24-25 июля 2025 года

В деловой части состоялась главная сессия мероприятия – «Технологический суверенитет и импортозамещение: реализация национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Спикер сессии директор Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов отметил, что к 2030 году будут освоены свыше 300 новых видов технологического оборудования. В настоящий момент по 50-ти из них уже ведутся испытания. Он подчеркнул, что очень важна обратная связь от предприятий в реализации этого национального проекта. Тем более, что у Минпромторга есть все возможности для их поддержки: от разработки НИОКР до создания серийной продукции.

Заместитель начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич рассказал об уникальном комплексе решений, разработанных компанией, которые позволяют вовлечь в разработку до 9 млрд трудноизвлекаемой нефти в России. Он пояснил, что для рентабельной разработки сложных запасов нефти, доля которых в нашей стране достигает 70%, необходимы технологии и оборудование, которые не зависят от импорта.

Гидроразрыв пласта – один из самых распространенных методов увеличения эффективности разработки месторождений. Компания создала первое отечественное оборудование для гидроразрыва, что стало историческим событием для всей нефтегазовой отрасли. Проект предусматривает использование заложенных в него параметров и характеристик, которые позволяют оптимально работать с трудноизвлекаемыми запасами.

В ходе конференции не раз подчеркивалось, что если технологический суверенитет российских предприятий в значительной мере уже достигнут, то главная задача теперь – обеспечить к 2030 году технологическое лидерство. Говорилось и о важности формирования «квалифицированного заказчика», обладающего целым комплексом компетенций: от умения правильно поставить задачу, досконально разбираться в необходимой продукции до способности мыслить долгосрочно, таланта предотвращать сбои в рабочем процессе.

Спикеры сошлись во мнении, что сегодня как никогда отрасли нужны «прорывы». Их может обеспечить альянс науки и производства. Очевидно, что связь производства с наукой стала в последнее время особенно тесной и продуктивной. Но важно подключить бизнес. Наука, производство и бизнес должны научиться говорить на одном языке, чтобы помочь достичь технологического лидерства.

Помимо деловой программы мероприятие включало в себя специальную выставочную экспозицию «Новые технологии энергетики: фабрика проектов». На выставке были представлены энергетические проекты ведущих российских компаний, реализуемые при поддержке Минпромторга России с целью поддержки программы по импортозамещению.

Среди них – проекты предприятий – членов Ассоциации: АО «Группа ГМС», ООО «НКМЗ Групп», ООО «РОСТ» (входит в холдинг АО «Гидроаэроцентр»). В частности, «Группа ГМС» представила уникальный проект испытательного комплекса в Зеленодольске (Республика Татарстан).

Он предполагает проведение газодинамических и механических испытаний под нагрузкой, а также комплексных испытаний компрессоров для производства СПГ, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, испытания нагнетателей природного газа, установок дожимных компрессорных станций, компрессоров сбора и утилизации попутного нефтяного газа.