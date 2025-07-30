Уважаемые коллеги, в целях вовлечения персонала предприятия в развитие производственной системы в АО «Аскольд» проводится ежегодный конкурс

лучшее рабочее место, соответствующее требованиям 5С в производственном подразделении;

лучший производственный участок, соответствующий требованиям 5С на АО «Аскольд»;

самая интересная идея (Кайдзен-предложение);

за вклад в развитие ПС в производственном подразделении;

лучший уполномоченный по Кайдзен-деятельности;

достижение высочайших показателей в области 5С среди подразделений;

достижение высочайших показателей в области Кайдзен-деятельности среди подразделений.

Финалисты конкурса определяются экспертами с учётом ежемесячной оценки 5С в производственном подразделении, а также активного участия сотрудников подразделений в выполнении ежемесячных задач по развитию производственной системы.

В 2024 г. из 225 поступивших Кайдзен-предложений экспертной группой были выбраны 5 наиболее интересных идей. Мы предлагаем вам, уважаемые коллеги, принять участие в голосовании и выбрать среди финалистов конкурса победителя в номинации Самая интересная идея (Кайдзен-предложение):

Начальник участка ВиВ энергомеханической службы № 8 Осадчук А. В. предложил идею модернизировать шахту отвода от компрессора горячего воздуха, интегрировав её в систему вентиляции цеха. Это позволит в зимний период с помощью шиберов и вентиляторов подавать в цех тёплый воздух, что улучшит микроклимат в помещении и снизит потребность в дополнительном электрическом обогреве рабочих мест. (КП №39) Ведущий инженер-электроник Теличко Е. В. и слесарь-ремонтник Коваленко Б. В. энергомеханической службы №8 разработали альтернативу импортному датчику уровня химических жидкостей для вакуумно-дистилляционной установки Vacudest, при этом ежегодная экономия составила 213 000 рублей. (КП №61)

Рудовский Р. Н., ведущий инженер-электроник по АСУТП энергомеханической службы №8, предложил разработать портативный измеритель частоты для настройки термического оборудования, чтобы оперативно и без погрешностей производить калибровку термического оборудования на участке литья цеха № 21, что значительно сократит время на ремонт и качество выходных параметров оборудования. (КП № 48) Электроэрозионщик Захарчук А. В. и электрогазосварщик Трошкин Е. А. участка оснастки, инструментов и разовых заказов №15 предложили вариант изготовления установки для очищения масла, в результате потребность в приобретении сменных фильтров для электроэрозионного станка сократилась с четырех фильтров в год до одного, при этом экономия составила 5 700 рублей. (КП №177)



Начальник бюро специализированных производств Мохнач Д. В. и инженер-конструктор 3 категории Губин Д. С. отдела главного технолога №42 внесли предложение на доработку приспособления для испытаний. Разработана сменная ось на приспособление для испытаний ГЫ7010-10267, что позволило проводить на данном приспособлении испытания не только одного типа изделий 522-35.4042, но и всей линейки продукции данной конфигурации 522-35.4042; 522-35.4043; 522-35.4044; 522-35.4045; 522-35.4046. (КП №178).

ФИО победителей и призёров конкурса, а также дата и время награждения, которое пройдёт в учебном классе отдела по развитию производственной системы, будут указаны в Приказе управляющего директора АО «Аскольд».