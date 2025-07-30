Благодаря высокой квалификации всех участников работ, в кратчайшие сроки удалось разработать и реализовать на практике технологию нанесения покрытия на комплект деталей столь сложной геометрии и малого размера на роботизированном комплексе атмосферного плазменного напыления P-1000 (АPS) производства АО "Плакарт".
Выполнение данных работ позволит значительно повысить сервисные возможности отечественных компаний при оказании услуг по ремонту зарубежного энергетического оборудования для российских эксплуатирующих организаций.
АО "Плакарт" первым в России выполнило нанесение защитного термобарьерного покрытия на ремонтируемые переходные секции (газосборники) промышленной газовой турбины Siemens SGT-400 мощностью 13 МВт.30 июля, 2025
Благодаря высокой квалификации всех участников работ, в кратчайшие сроки удалось разработать и реализовать на практике технологию нанесения покрытия на комплект деталей столь сложной геометрии и малого размера на роботизированном комплексе атмосферного плазменного напыления P-1000 (АPS) производства АО "Плакарт".