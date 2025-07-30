Новый стандарт актуализирует нормативную базу и расширяет требования к трубам, фитингам и сырью для полимерных трубопроводов.

Основные причины замены ГОСТ 18599-2001:

актуализация нормативной базы;

отсутствует описание требований к фитингам;

отсутствует описание требований к первичному полимеру;

не оценивается совместимость элементов системы между собой;

приведение в соответствие с международными стандартами;

расширение сферы применения;

исключение устаревших материалов.

Докладчик рассказал о составе серии ГОСТ Р 70628, включившей в себя ГОСТ Р 70628.1-2023 «Общие требования»; ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубы»; ГОСТ Р 70628.3-2023 «Фитинги» и ГОСТ Р 70628.5-2023 «Соответствие назначению системы».

В первой части стандарта (ГОСТ Р 70628.1-2023) обновлены требования к материалам, расширена область применения труб и введены новые требования к долговечности (более 100 лет). Вторая часть (ГОСТ Р 70628.2-2023) стандарта посвящена трубам и включает расширенный диапазон диаметров, описания конструкций труб из полиэтилена 100 и ПЭ 100-RC, а также устанавливает срок службы труб – не менее 100 лет. Третья часть стандарта (ГОСТ Р 70628.3-2023) описывает требования к фитингам, их конструктивные особенности, правила приемки и устанавливает срок службы – не менее 100 лет.

Новый стандарт позволяет использовать трубы из ПЭ 100-RC для прокладки без подготовки траншей, что возможно благодаря повышенной стойкости к механическим повреждениям.

Новый стандарт позволяет использовать трубы из ПЭ 100-RC для прокладки без подготовки траншей, что возможно благодаря повышенной стойкости к механическим повреждениям.

В конце вебинара докладчик ответил на вопросы слушателей. В этой части к общению присоединилась начальник управления сертификации и стандартизации Группы ПОЛИПЛАСТИК Лариса Илларионовна Солдатенко, которая также ответила на вопросы участников вебинара.

Учебный центр благодарит слушателей за активное участие и интерес к образовательному мероприятию и приглашает присоединиться к сообществам в социальных сетях: на Telegram-канале и ВКонтакте.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК